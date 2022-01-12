Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar'da dalgalı seyir sürüyor, gözler 16:30'da /12 Ocak 2022 10:44

Dolar'da dalgalı seyir sürüyor, gözler 16:30'da

İstanbul serbest piyasada dolar 13,7730 liradan, euro 15,6500 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada 13,7710 liradan alınan dolar 13,7730 liradan satılıyor.

15,6480 liradan alınan euro satış fiyatı ise 15,6500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8400 lira, euro satış fiyatı ise 15,6760 lira olmuştu.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olduğunu ve eğer faizi artırmaları gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Fed'in faiz artırması ihtimali yurtiçi piyasalarda doların daha da yükseleceği endişesi yaratıyor.
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