Dolarda yükseliş sürüyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yaptırımlar, Türkiye ekonomisiyle birlikte döviz kurlarını da etkilemeye devam ediyor.





Güne 14,60 seviyelerinde başlayan dolar/TL’de bugün 14,83 seviyesi görüldü.





Güne 16,20 seviyelerinde başlayan euro/TL’de de 16,47 seviyesi görüldü.





TL bugün, Rus rublesinin ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi konumunda bulunuyor.





Dolar bazlı ons altın fiyatındaki düşüşle birlikte sabah 930 TL’ye kadar gerileyen gram altın da, dolar/TL’deki yükselişe paralel olarak 956 TL’ye ulaştı. Dün 1980 dolara kadar gerileyen ons altın da bugün tekrar 2 bin 5 doları gördü.





Savaşla birlikte Türkiye’nin enerji başta olmak üzere ithalat faturası hızla artarken, ihracat ve turizm gelirlerinin düşmesi bekleniyor.





Cari açıktaki artış da TL üzerinde baskı yaratıyor.





‘ANA SATICI MERKEZ BANKASI'

Sardis Research Danışmanlık’tan stratejist Evren Kırıkoğlu, döviz kurlarındaki gelişmeleri ve kur korumalı mevduat uygulamasının seyrini dün sozcu.com.tr'ye değerlendirmişti.





Kırıkoğlu, artan enerji fiyatları nedeniyle artan cari açığın TL üzerinde baskı yarattığını, şirketlerin kredi ve ithalat ödemeleri nedeniyle döviz aldığını dile getirmişti.





Piyasada ana döviz satıcısının Merkez Bankası olduğuna işaret eden Kırıkoğlu, rekabet avantajının kaybedilmemesi için kurun ufak ufak yukarı doğru gidişine izin verildiğini vurgulamıştı.









Savaş ve yaptırımların sonucu olarak Türkiye'de büyümenin yavaşlayabileceğini, cari açığın ve enflasyonun artabileceğini, turizm gelirlerinin düşebileğini belirten Kırıkoğlu, ekonomi yönetiminin en azından kurdaki rekabet avantajını sağlayarak ihracatı gözetmeye çalıştığını söylemişti.