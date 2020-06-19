Samanyolu Haber /Gündem / Dört ilde daha maske zorunluluğu getirildi /19 Haziran 2020 19:17

Dört ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Yeniden artışa geçen korona virüsü vaka sayıları nedeniyle Çanakkale, Bilecik, Samsun ve Erzincan'da maske takma zorunluluğu getirildi.

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1 Haziran’da atılan normalleşme adımları sonrasında yeniden artışa geçen korona virüsü vaka sayıları nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen iller arasına Çanakkale, Bilecik, Samsun ve Erzincan da eklendi. Böylece toplam 48 ilde maske zorunlu hale geldi.

Dört ilin valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda topluma açık tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, maske takma zorunluluğunun 20 Haziran Cumartesi saat 8.00 itibariyle gerçekleştirileceği, Çanakkale, Bilecik ve Erzincan valilikleri tarafından yapılan açıklamada ise maske takma zorunluluğunun 22 Haziran Pazartesi itibariyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Bitlis, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Tokat, Uşak, Yalova ve Zonguldak.
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