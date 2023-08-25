Dosyası 7 sene sonra düşürülmüştü; Gizli tanık PKK'lı çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan ve 7 yıl sonra “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen davanın gizli tanığına dikkati çektiği yazısında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına göre soruşturma tek bir kanıta dayanıyor. Daha doğrusu sözde kanıta! O da gizli tanık Yağmur'un ifadesi” diye yazdı.







Saymaz'ın verdiği bilgiye göre gizli tanık Yağmur, verdiği ifade Meral Akşener'in Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğunu ve çeşitli faaliyetlere katıldığını ileri sürdü. Saymaz yazasında şu ifadelere yer verdi:





“Yağmur'un, iddia ettiklerine birinci elden tanık olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Öyle değil. Zaten o da ‘Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir’ diyor. Bu kişi gerçekte F...'cü değil. Akşener'in avukatı ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın verdiği bilgiye göre Yağmur, aslında bir PKK'lı.”





Saymaz ayrıca, "Yağmur, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2016/359 esas numaralı davada silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hükümlü" bilgisini paylaştı.