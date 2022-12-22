Samanyolu Haber /Gündem / Dövizde hareketlilik var: Faiz ve asgari ücret piyasaları nasıl etkiledi? /22 Aralık 2022 14:47

Dövizde hareketlilik var: Faiz ve asgari ücret piyasaları nasıl etkiledi?

Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammın açıklanmasının ardından dolar ve Euro'da yükseliş gözlemlendi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararı ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammına kilitlenen piyasada dolar 18,68 TL, Euro da 19,90 TL’ye kadar yükseldi. Ancak Euro bu seviyede tutunamadı ve 19,86 TL’ye geriledi.

Güne 18,66 civarında başlayan dolar asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 TL olarak açıklandığı sırada 18,68 TL’ye kadar yükseldi. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 9’da sabit tuttuğuna dair kararını açıkladığında da doların fiyatı 18,67 bandına geriledi.

19,87 TL seviyesine işlem görmeye başlayan Euro aynı saatlerde 19,90 lira seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından Euro'nun fiyatı 18,86’ya kadar geriledi.

Haftanın ilk gününde ise dolar 18,64 TL, Euro da 19,78 TL seviyesinden başlamıştı.
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