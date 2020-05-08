DSÖ'den bir Covid-19 raporu daha geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yarasa kaynaklı olduğunu ve Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarının, salgının patlak vermesinde rol oynadığını bildirdi.







DSÖ Gıda Güvenliği ve Zoonoz Uzmanı Peter Ben Embarek, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, kedi ve gelinciklerin virüse enfekte olabileceğini belirterek, bununla birlikte Covid-19’un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.





Vuhan’daki deniz ürünleri gıda pazarının salgınının ortaya çıkmasındaki rolüne değinen Embarek, “Açık bir şekilde pazar yeri bunda (salgında) bir rol oynadı. Ama hangi rolü oynadı, bilmiyoruz” dedi.





Embarek, virüsün çıkış noktasının Vuhan’daki pazar yeri olabileceği gibi, pazar yerinde ve çevresinde tesadüfen saptanmış olabileceğine de dikkati çekti.





‘DERİNLEMESİNE İNCELENMELİ’





Covid-19’un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret eden Embarek, “Belki, öncelikle hayvanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti” değerlendirmesinde bulundu.





Embarek, canlı hayvan pazarlarının dünya çapında milyonlarca insan için gıda ve geçim kaynakları sağlamada kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yetkililere bu tür yerleri kapatmak yerine iyileştirme çağrısında bulundu.





ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19’un Vuhan’daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi.





Çin hükümeti, virüsün Vuhan’daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.