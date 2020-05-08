Acun Ilıcalı futbol takımı satın aldı

Ilıcalı'nın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldığı iddia edildi.CNN TÜRK Instagram hesabında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulüp satın alabileceğini duyurmuştu.







Spor yorumcusu Raşit Altun, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Acun Ilıcalı, başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün’ün yaptığı Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’ı satın aldı." iddiasına bulundu.Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın 3-4 milyon dolar borcunu karşıladığını söyledi.