DSÖ'den Koronavirüs ile ilgili 'mevsim' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevsim değişikliğinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılması üzerindeki etkisine dair pek veri olmadığını açıkladı.





DSÖ acil programı başkanı Mike Ryan, "Mevsimin veya hava sıcaklığının bu soruna çözüm olacağı beklentisine kapılamayız" dedi.





Ryan, mevsim değiştiğinde "virüsün daha saldırgan davranması veya daha etkili bulaşıp bulaşmaması yönünde elimizde bir veri yok" ifadesini kullandı.





Salgının ilk dönemlerinde bazıları, havaların ısınmasıyla Covid-19'un yayılmasının yavaşlayacağını iddia etmişti. Ancak kuzey yarım kürede virüs bahar aylarında yayılmaya devam ederken bu iddia da ağırlığını yitirdi.





Kişisel koruma ekipmanlarında yaşanan tedarik sorununun dünya çağında önemini korumaya devam ettiğini belirten Ryan, "Bazı ülkelerde sağlık sistemleri zorluk çekiyor ve büyük bir baskı altındalar" dedi.