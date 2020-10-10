Samanyolu Haber /Gündem / Dubai’den Türkiye’ye corona bahaneli uçuş boykotu /10 Ekim 2020 10:35

Dubai’den Türkiye’ye corona bahaneli uçuş boykotu

Dubai-İstanbul seferleri bir türlü açılmazken işadamları ülkeye Ukrayna ve Mısır üzerinden ulaşabiliyor.

SHABER3.COM

Dubai'den Türkiye'ye corona virüsü nedeniyle duran uçuşlar bir türlü yeniden başlamadı. Avrupa'da coronada ikinci dalgayı yaşayan Fransa'dan İspanya'ya, Rusya'ya kadar her ülkeden Dubai'ye direkt seferler başlamışken İstanbul'dan Ortadoğu ülkelerine geçiş merkezi olan şehre direkt sefer düzenlenemiyor.

Türkiye Cumhuriyeti BAE Büyükelçiliği'nin internet sitesinde “Türkiye ile BAE arasındaki doğrudan seferler halen askıda olup, ne zaman başlayacağı henüz belli değildir” denilirken, durumun corona bahanesi ile uçuş boykotuna dönüştüğü yorumları yapılıyor. Konuştuğumuz Türk işadamları Dubai'ye aylardır Ukrayna, Katar ve Mısır üzerinden ulaşabildiklerini söyledi.

Emirates, Dubai-İstanbul uçuşlarının Haziran'da tekrar başlayacağını duyurmuştu ancak henüz seferler tekrar başlamadı. THY'nin de halen Dubai'ye hiçbir programlı uçuşu bulunmuyor.

10 SAATTE GİDİLEBİLİYOR

İstanbul'dan Dubai'ye halen uçakla en hızlı rota Ukrayna üzerinden geçmek, bu durumda 13.40'da yola çıkıp gece 2.00'da Dubai'de olunabiliyor. Böylece 3.5 saatlik yol 10 saate çıkıyor. Pandemi öncesi 1.500 TL'ye direkt uçuş bileti alınabilirken şimdi bu yolla gidiş en ucuz 2.800 TL'yi buluyor.
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