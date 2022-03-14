Samanyolu Haber /Gündem / En son Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı koronavirüse yakalandı /14 Mart 2022 14:05

En son Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı koronavirüse yakalandı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yayınladığı videoyla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 



İnstagram hesabından vieolu paylaşımda bulunan Miçotakis şu ifadeleri kullandı: "Bugün ofiste yaptığım hızlı Covid-19 testinde pozitif çıktığımı öğrendim. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. Üç doz aşılamanın ciddi hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve çok yakında ofise döneceğim."


Dün Erdoğan ile bir araya gelmişti rdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Erdoğan ve Miçotakis'in iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldığı görüşmesi, Yunanistan basını tarafından da aktarıldı. Yaklaşık iki saat süren zirvede iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleler ele alındı.
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