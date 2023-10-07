Dünyadaki gıda fiyatları en düşük seviyede kalırken Türkiye’de arttı!

Türkiye'de zirvede





Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), raporuna göre, küresel gıda fiyatları eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu. Türkiye'de yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükselmişti.FAO, küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et endekslerindeki düşüşlerin şeker ve mısır fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle eylülde hemen hemen sabit kaldığını duyurdu.FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu.Türkiye'de gıda fiyatları 36 aydır aralıksız zamlanıyor.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Ekim'de açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükseldi.Türk-İş'in eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre ise Ocak 2021'den Eylül 2023'e kadar geçen sürede gıda enflasyonu aylık yüzde 9,31 olurken aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı.