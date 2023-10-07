Samanyolu Haber /Gündem / Dünyadaki gıda fiyatları en düşük seviyede kalırken Türkiye’de arttı! /07 Ekim 2023 12:36

Dünyadaki gıda fiyatları en düşük seviyede kalırken Türkiye’de arttı!

Verilere göre gıda fiyatları Mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerilemiş oldu. Tüketiciler Birliği anketi: Toplum ekonomik geleceğinden kaygılı; gıda fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 92.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),  raporuna göre, küresel gıda fiyatları eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu. Türkiye'de yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükselmişti.

FAO, küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et endekslerindeki düşüşlerin şeker ve mısır fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle eylülde hemen hemen sabit kaldığını duyurdu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu.

Türkiye'de zirvede

Türkiye'de gıda fiyatları 36 aydır aralıksız zamlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Ekim'de açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükseldi.

Türk-İş'in eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre ise Ocak 2021'den Eylül 2023'e kadar geçen sürede gıda enflasyonu aylık yüzde 9,31 olurken aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyadaki gıda fiyatları en düşük seviyede kalırken... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:42