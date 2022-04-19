Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan fakir ülkeler için yeni kriz fonu /19 Nisan 2022 09:14

Dünya Bankası'ndan fakir ülkeler için yeni kriz fonu

Dünya Bankası (DB) Başkanı David Malpass, birden fazla krizden zarar gören en yoksul ülkelere yardım etmek için 170 milyar dolarlık acil durum fonu oluşturmaya çalıştıklarını duyurdu.

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Malpass, paketin yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Euronews'in haberine göre, Yüksek borç ve enflasyonun "küresel büyümenin karşı karşıya olduğu iki büyük sorun" olduğunu söyleyen Malpass, "Gelişmekte olan ülkeler konusunda derin endişelerim var. Enerji, gübre ve gıda için ani fiyat artışlarıyla karşı karşıyalar." dedi.

Malpass, planın ülkelerin "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yüksek borç seviyelerinin neden olduğu "şiddetli mali stres" nedeniyle daha da kötüleşen artan enflasyonla başa çıkmalarına yardımcı olacağını" söyledi.

IMF ve Dünya Bankası'nın bu haftaki toplantıları öncesinde konuşan Malpass, 15 aylık yardım fonunun Haziran 2023'e kadar süreceğini dile getirdi.

Malpass, düşük gelirli ülkelerin yüzde 60'ının "zaten borç sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunun veya yüksek risk altında olduğunun" altını çizdi.

Küresel ekonomik büyüme tahmini düşürüldü

Malpass, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdüklerini bildirdi.

Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomi için de tahminlerin azalttıklarını aktardı.

Bankanın büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Malpass, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye indirildiğini ifade etti.
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