Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan yeni Türkiye tahmini /01 Nisan 2021 00:00

Dünya Bankası'ndan yeni Türkiye tahmini

Dünya Bankası yetkililerince hazırlanan Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerinde Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamının yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarıldığı belirtildi.

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Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi.

İhracattaki toparlanmanın ve endüstriyel emtia fiyatlarındaki dengelemenin, 2020 yılı sonunda yeniden artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini kısmen telafi ettiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle yaşanan aksamalar nedeniyle 2020'de kaydedilen yüzde 2'lik daralmanın ardından bölgede 2021'de ılımlı bir büyüme performansı beklendiği aktarıldı.

Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin güncelleme kapsamında, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahmini de yukarı yönlü revize edildi.

Daha önce 2020'de yüzde 0,5 büyüyeceği öngörülen Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğü tahmin edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarıldı.

Banka, ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekmişti. Böylece Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı beklentisini tekrar yüzde 5'e çıkarmış oldu.

Ülke ekonomisinin büyüme performansına ilişkin 2022 yılı tahmini ise yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekildi. Türkiye ekonomisinin 2023'te ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörüldü.
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