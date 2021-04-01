Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaza zam geldi /01 Nisan 2021 00:29

Doğalgaza zam geldi

2021 yılında geride bıraktığımız 3 ay içinde birer defa fiyat artışı yapılan doğalgaza yılın dördüncü zammı geldi. Fiyatlarda yüzde 1 artışa gidildiği açıklandı.

SHABER3.COM

Doğalgaza yılın dördüncü zammı yapıldı. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) yayımladığı Nisan ayı satış tarifesine göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatında yüzde 1 zam gerçekleşti. 

BOTAŞ'ın internet sitesinde, nisan ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.303 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için de yine yüzde bir artışla 1.457 lira olarak belirlendi.

BOTAŞ, doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklıyor. Şirket, ocak, şubat ve mart ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1 zam yapmıştı.
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