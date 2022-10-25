Dünya ilk ‘gerçek’ enerji krizini yaşıyor

Birol, aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın dahil olduğu OPEC+’ın üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararının da ‘riskli’ olduğunu ve IEA’nın küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varile yükselmesini beklediğini söyledi.
Birol “Bu durum dünyanın dört bir yanında birçok ekonomi resesyonun eşiğine gelmişken tehlike taşıyor” dedi.
Birol ayrıca, tavan fiyat uygulamalarına rağmen piyasaya Rus petrolünün girmesine ihtiyaç duyulduğunu, talebi karşılayabilmek için yüzde 80-90 arasında bir seviyenin ‘teşvik edici’ olacağını söyledi.