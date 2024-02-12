Samanyolu Haber /Spor / Dünya rekortmeni atlet hayatını kaybetti /12 Şubat 2024 12:56

Dünya rekortmeni atlet hayatını kaybetti

Geçen yıl koşulan Chicago Maratonu'nda dünya rekoru kıran Kenyalı atlet Kelvin Kiptum, ülkesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Geçen yıl ekim ayında koşulan Chicago Maratonu'nda 2 saat 35 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Kiptum, antrenörü Gervais Hakizimana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
24 yaşındaki atletin ülkesi Kenya'da arabasının ağaca çarpması sonucu öldüğü bildirildi.

Kiptum'un Chicago Maratonu'nda elde ettiği dereceyle, vatandaşı Eliud Kipchoge'e ait rekoru 34 saniye geliştirmesinin ardından bu yaz Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton mücadelesinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyordu.

Rekortmen atlet, geçen yıl Londra Maratonu'nu da kazanmıştı.
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