Samanyolu Haber /Gündem / "Bu pazar seçim olsa" anketi: Partilerin oy oranı ne oldu? /12 Şubat 2024 12:16

"Bu pazar seçim olsa" anketi: Partilerin oy oranı ne oldu?

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin "Bu pazar bir seçim olsa" anketinde AKP 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı. CHP'nin puanı 25.1 oldu. Ankete göre 14 Mayıs sonrası AKP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin oylarını artırdığı görüldü.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi, Ocak 2024'te yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasının "Bu pazar bir seçim olsa"  anketinin sonucunı paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar" dağıtıldığında AKP'nin 34.6 puan ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

CHP'nin puanı 25.1 olurken, İYİ Parti'nin oy oranı 10.1 olarak belirtildi.

Ankette, diğer partilerin oy oranı şöyle oldu: 

MHP: Yüzde 9

DEM Parti: Yüzde 10.3

Zafer Partisi: Yüzde 3.2

TİP: Yüzde 1.3

Memleket Partisi: Yüzde 0.6

Diğer partiler: Yüzde 3.9



14 MAYIS KARŞILAŞTIRMASI

Ankette 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarına da yer verildi.

Buna göre AKP, İYİ Parti ve DEM Parti, 14 Mayıs'a göre oylarını artırırken; CHP, MHP ve Yeniden Refah Partisi oyları azaldı.
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