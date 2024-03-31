Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu /31 Mart 2024 22:34

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu

Türkiye yerel seçimleri dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı isimler, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

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Dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, sosyal medya platformu X üzerinden görüşlerini paylaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiyede bulunmayı da ihmal etmeyen Ash, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve (diğer) büyük şehirleri alması ve ulusal oylamada da AKP'yi yenmesi ile birlikte AKP, yerel seçimlerde oldukça net bir şekilde, büyük bir yenilgi aldı. Her şey enflasyonla ilgili! [Bu durumda] Erdoğan'ın, Şimşek ve TCMB'deki yeni ekibe desteğini iki katına çıkarması gerekiyor..."
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