Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en zengin kadını bir günde 7 milyar dolar kaybetti /11 Şubat 2024 16:52

Dünyanın en zengin kadını bir günde 7 milyar dolar kaybetti

L'Oreal'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Francoise Bettencourt Meyers net serveti bu hafta 7 milyar dolar azaldı. Şirketin satışlarının piyasa tahminlerinin altında kalması hisselerinin yüzde 8 değer kaybetmesine neden oldu. Kozmetik devi 2008 krizinden bu yana en kötü gününü yaşadı

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Dünyanın en zengin kadını Francoise Bettencourt Meyers'in net serveti, milyarder ve ailesinin yaklaşık üçte birine sahip olduğu Fransız güzellik şirketi L'Oreal'in hisselerinin 2008 krizinden bu yana en kötü tek günlük performansını kaydetmesiyle hızla düştü.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Bettencourt Meyers ve ailesinin serveti cuma günü 6,9 milyar dolar azalarak 91,7 milyar dolara geriledi ve 70 yaşındaki aile reisi o gün içinde en çok kaybeden milyarder oldu. Servetinin büyük kısmını ailesinin kozmetik devindeki hisselerine borçlu olan Bettencourt Meyers, gezegendeki en zengin 15. kişi ve en zengin ikinci kadın olan Walmart varisi Alice Walton'dan yaklaşık 26 milyar dolar daha büyük bir servete sahip olarak açık ara en zengin kadın olmaya devam ediyor.

Satışları tahminlerin altında kaldı
Cuma günkü düşüş, L'Oreal'in Asya'daki faaliyetlerindeki yavaşlamanın firmanın üç aylık satışlarının analist tahminlerinin altında kalmasına neden olmasının ardından hisselerinin yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek son üç ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle gerçekleşti. FactSet verilerine göre cuma günü, Paris'te işlem gören L'Oreal hisseleri için 27 Ekim 2008'den bu yana en kötü gün oldu.

L'Oreal'in kurucusu Eugène Schueller'in torunu ve dünyanın eski en zengin kadını Liliane Bettencourt'un tek kızı olan Bettencourt Meyers, L'Oreal'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. L'Oreal, obezite ilaçları devi Novo Nordisk, gıda devi Nestlé, Hollandalı yarı iletken çip üreticisi ASML ve diğer Fransız lüks markaları LVMH ve Hermés'in ardından piyasa değerine göre Avrupa'nın en değerli altıncı şirketi konumunda. L'Oreal'in iştirakleri arasında Kiehl's, Maybelline ve Garnier bulunuyor. L'Oreal hisselerinin yılbaşından bugüne yüzde 9'luk düşüşü 25 milyar dolarlık piyasa değerini eritti.
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