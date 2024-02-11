NATO: On yıllarca sürebilir, silah üretimini artırın”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOBA





Rusya ile uzun bir dönem karşı karşıya kalacaklarını belirten Stoltenberg, Avrupa ülkelerine silah üretimini artırma çağrısında bulundu.





Stoltenberg, "Putin, Rus ekonomisini uzun bir savaşa hazırlıyor. Rusya'nın askeri harcamalarında yüzde 70'lik bir artış talimatı verildi ve İran ile Kuzey Kore'den füze tedarik etmekten vazgeçmiyor. Rusya tüm ekonomisini savaşa yönlendirdiği için biz de güvenliğimiz için daha fazlasını yapmalıyız" dedi.





Stoltenberg, şu anda hiçbir NATO ülkesinin Rusya'nın doğrudan askeri tehdidi altında olmadığını, ayrıca NATO'nun Rusya ile savaş arayışında da olmadığına dikkat çekti ve “Ancak kendimizi on yıllarca sürebilecek olası bir karşı karşıya gelmeye hazırlamalıyız" dedi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna'ya daha güçlü destek vermelerini istedi.