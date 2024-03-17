'Dur' ihtarına uymayan otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı!

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi.







İddiaya göre, plakasız olarak seyir halinde olan bir otomobili fark eden polis ekipleri, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başlayan otomobil kasisten geçtiği sırada arıza yaptı. Bunun üzerine otomobili terk eden şüpheli 2 kişi, yaya olarak uzaklaşmaya başladı.





Polis ekipleri kaçan 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli ise izini kaybettirdi. Polis, şüphelilerin terk ettiği otomobilde yaptığı incelemede uzun namlulu silah ele buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra silahlar ve otomobil detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.