Samanyolu Haber /Gündem / Yeni düzenleme ortaya çıktı: 1 milyon kişi erken emekli olacak /17 Mart 2024 10:15

Yeni düzenleme ortaya çıktı: 1 milyon kişi erken emekli olacak

Emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Bu gelişmeyle birlikte 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.

SHABER3.COM

Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin erken emeklilik hayali gerçek olacak.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.

Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler dikkat
3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkı kazanacak.

Kimler yararlanabilecek?
Küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.

Işıkhan: Çalışmalar devam ediyor
Ayrıca düzenlemenin orta vadede hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizmişti. Işıkhan yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Bakanlık olarak bu konuda bazı değişkenlerimiz olacak. Çalışmalarımıza başladık. Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz. Biz talimatlarımızı aldık."


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