Eda Erdem Türk spor tarihinde bir ilke imza attı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar olimpiyatlara katılması ile birlikte Türk spor tarihine geçecek.



Eda Erdem Dündar daha öncesinde iki kez olimpiyatlarda mücadele etti. Bu yıl Paris'e gidecek Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda da yer alan Erdem, takım sporlarında olimpiyatlara 3 kez giden ilk sporcumuz olacak.



Eda Erdem Dündar'ın üçüncü kez yer alacağı olimpiyatlarda diğer sporcuların katılım durumu da merak konusu oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadromuzda yer alan oyuncuların bu yılki organizasyon ile kaçıncı kez olimpiyatlarda yer aldıkları ise şu şekilde:



Eda Erdem Dündar: 3

Cansu Özbay: 2

Ebrar Karakurt: 2

Hande Baladın: 2

Meliha Diken: 2

Tuğba Şenoğlu İvegin: 2

Zehra Güneş: 2

Aslı Kalaç: 1

Derya Cebecioğlu: 1

Elif Şahin: 1

Gizem Örge: 1

Melissa Vargas: 1