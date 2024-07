NATO zirvesi Biden için sınav niteliğinde

NATO liderleri, Kasım ayında Biden'ın başkanlığı kaybetmesi halinde Trump'ın Ukrayna'ya silah yardımlarını durdurmasından endişe ediyor. Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi geçtiğimiz aylarda Kiev'e silah yardımı paketini Kongre'de haftalarca bekletmiş, mühimmatı tükenme noktasına gelen Ukrayna ordusu cephe hattında bazı yerleşim bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştı.





Trump'ın, Biden üzerindeki tartışmaların başka bir gündemle kesilmemesi için "daha az görünür olduğu" hatta sırf bu nedenle başkan yardımcısının ismini açıklamayı bile ertelediği belirtiliyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre NATO üyesi 32 ülkenin liderleri üç gün sürecek toplantılar için Washington'da bir araya geliyor. Ukrayna'ya daha koordineli ve hızlı silah ulaştırmak, İttifak üyelerine yönelik olası bir Rus saldırısı karşısında savunma planlarını geliştirmek ele alınacak kritik konular. Ancak zirve, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden için Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde önemli bir sınav niteliği de taşıyor.Ekibi, Başkan Biden'ın üç günlük zirve boyunca sağlıklı ve zinde bir görüntü vermesini umuyor. Böylece 27 Haziran'daki televizyon münazarasını izleyen tartışmaların geride kalacağını düşünüyorlar.Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la çıktığı ilk duruşmada cümlelerini tamamlamakta zorlanmış, tutuk bir görüntü sergilemişti. Yayın sonrası Demokratların önde gelen isimleri ve kampanyanın büyük bağışçıları, adayın değiştirilmesi çağrısı yaptı. Temsilciler Meclisi üyesi altı Demokrat, Biden'ın adaylıktan vazgeçmesi için açıktan kampanya başlattı. Bazı Kongre üyeleri de özel görüşmelerinde Biden'a bırakmasını tavsiye etti. Biden ise ısrarla yarışa devam edeceğini açıkladı.Beyaz Saray personeli Biden'ın zirve toplantıları, liderlerle ikili görüşmeler ve diplomatik resepsiyonlardaki performansıyla bir 4 yıl daha ofiste kalabilecek durumda olduğunu kanıtlamasını beklerken, Trump bu konuda neredeyse hiç konuşmaması dikkat ediyor.Trump son 11 gündeki ilk seçim mitingini Florida'da yapacak. Bu, 27 Haziran'daki münazaradan beri yaptığı sadece ikinci kampanya etkinliği olacak. Normalde her fırsatta Biden'ı hedef alan, iddialı ve sert ifadeler kullanan Trump'ın sessizliği iletişim stratejisi olarak değerlendiriliyor.Halkla ilişkiler uzmanı Ron Fournier, "Rakibiniz kendi kendine zarar veriyorsa akıllıca olan bunu yapmasını izlemek olur" diyor. New York'un eski Demokrat valisi David Paterson da "Bence 'her şey istediğim gibi giderken neden bir şey söyleyeyim' diye düşünüyor" görüşünü dile getirdi.Öte yandan Biden hakkında parkinson tedavisi gördüğüne dair tartışmalar sürüyor. New York Times gazetesi bir nöroloğun, Ağustos ayından Mart'a kadar olan dönemde en az 8 kez Beyaz Sarayı ziyaret ettiğini yazdı.Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor ise iddiayı yalanladı, Biden'ın yıllık olağan muayenesi hariç dışarıdan bir doktor tarafından tedavi edilmediğini söyledi. O'Connor, Beyaz Saray'a gelen askeri hastane doktoru Dr. Kevin Cannard'ın burada çalışan diğer personelin tedavileriyle ilgilendiğini belirtti.Eski bir Beyaz Saray çalışanı, Dr. Cannard'ın geçmişte Biden'a migren tedavisi uyguladığı bilgisini verdi.