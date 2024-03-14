Samanyolu Haber /Politika / Egemen Bağış’ın kızına 'yasak delen' uygulama /14 Mart 2024 09:26

Egemen Bağış’ın kızına 'yasak delen' uygulama

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın kızı Prag'tan ABD'ye giderken Türk Hava Yolları kendisine özel pasta hazırladı.

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Avrupa Birliği Bakanı iken 17-25 Aralık operasyonları sonrası istifa ettirilen AKP'li Egemen Bağış, bir süre ortalarda görünmemişti. Bağış daha sonra kariyerine stratejik danışman olarak devam etti ve bu sırada düzenlediği konferanslarda konuşmacılık yaptı. Bağış 2019 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Prag Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Politikyol'da yer alan habere göre, Bağış’ın kızı Ecehan Bağış’ın bir süre önce Güney Türk Amerikan Ticaret Odası’nın (TACCS) İcra Ofisi Direktörü olduğu ortaya çıktı. Bağış bu sebeple ailesi ile birlikte yaşadığı Prag’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı. Zaman zaman ailesinin yanına Prag’a giden Bağış bu yolculuklarında THY’yi kullandı.

7 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’dan ABD’ye gitti. Bağış bu yolculuğunda da THY’yi kullandı. Bağış’a bu yolculukta THY tarafından özel pasta hazırlandı. Pastayı THY’nin kabin görevlileri ve kabin amiri ikram ederken, kabin görevlileri Ecehan Bağış ile bu anları fotoğraf çekerek kayıt altına aldı. Bu anlar daha sonra Bağış tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bağış’ın paylaştığı fotoğraflar arasında kendisine özel hazırlanan bir de not yer aldı. İyi bir yolculuk dileğinin iletildiği notta THY Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel’in imzası yer aldı.

Türk Hava Yolları’nın 2017 yılında aldığı karara göre, THY çalışanlarının üniformalı fotoğraf, video paylaşımı yasaklanmıştı.
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