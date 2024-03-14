Samanyolu Haber /Politika / DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı /14 Mart 2024 09:30

DEM Parti’nin seçim aracına silahlı saldırı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde DEM Parti seçim çalışmalarını sürdüren aracı kurşunlandı.

SHABER3.COM

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) seçim çalışmalarını sürdüren aracı kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde DEM Parti’nin seçim çalışmalarını yürüten araca silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıda yaralanan olmadı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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