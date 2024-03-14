Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi /14 Mart 2024 09:42

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur New York'ta görüntülendi

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta görüntülendi.

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Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazadan sonra, Tok oğluyla birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarını gazeteci Razi Canikligil paylaştı.

Canikligil, Tok ve oğlu hakkında, "New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" diye yazdı.



NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.
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