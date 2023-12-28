Ekonomik krizdeki üniversite öğrencileri, banka hesaplarını örgütlere kiralıyor

Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversite yönetimlerine uyarıda bulunulan bir yazı gönderildiği ortaya çıktı. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kolay yoldan para kazanma düşüncesi ile banka hesaplarını veya kartlarını şüpheli kişi ya da suç gruplarına kiraladıkları ifade edildi. Yazının ardından bazı üniversite yönetimleri de söz konusu uyarıların yer aldığı bir bilgilendirme mesajını öğrencilere gönderdi.







‘SORUMLU OLACAĞINIZI UNUTMAYIN’

Cumhuriyet'in haberine göre mesajda şöyle denildi: Sevgili öğrencimiz; Ülkemiz genelinde son dönemde bazı üniversite öğrencilerinin kolay para kazanma düşüncesi ile kendilerine ait banka hesaplarını veya banka kartlarını belli bir komisyon karşılığında şüpheli kişi veya suç gruplarına kiraladıkları Yükseköğretim Kurulundan gelen yazıda belirtilmektedir.





Lütfen; “Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın.”





Marmara Üniversitesi Rektörlüğü







