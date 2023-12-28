Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik krizdeki üniversite öğrencileri, banka hesaplarını örgütlere kiralıyor /28 Aralık 2023 18:11

Ekonomik krizdeki üniversite öğrencileri, banka hesaplarını örgütlere kiralıyor

Ekonomik kriz, yüksek kira fiyatları bursların düşük olması gibi nedenlerle öğrenciler geçimlerini sağlayabilmek için farklı yollara başvurmak zorunda kalıyor. Geçimlerini sağlayamayan öğrenciler kolay yoldan para kazanmak için yasal olmayan yollara da başvurabiliyor.

SHABER3.COM

Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversite yönetimlerine uyarıda bulunulan bir yazı gönderildiği ortaya çıktı. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kolay yoldan para kazanma düşüncesi ile banka hesaplarını veya kartlarını şüpheli kişi ya da suç gruplarına kiraladıkları ifade edildi. Yazının ardından bazı üniversite yönetimleri de söz konusu uyarıların yer aldığı bir bilgilendirme mesajını öğrencilere gönderdi.

‘SORUMLU OLACAĞINIZI UNUTMAYIN’
Cumhuriyet'in haberine göre mesajda şöyle denildi: Sevgili öğrencimiz; Ülkemiz genelinde son dönemde bazı üniversite öğrencilerinin kolay para kazanma düşüncesi ile kendilerine ait banka hesaplarını veya banka kartlarını belli bir komisyon karşılığında şüpheli kişi veya suç gruplarına kiraladıkları Yükseköğretim Kurulundan gelen yazıda belirtilmektedir.

Lütfen; “Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın.”

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomik krizdeki üniversite öğrencileri, banka hesaplarını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:13