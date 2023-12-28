Kıbrıs’ta 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mafya lideri Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı’nın, Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde Fuat Oktay’a 50 milyon dolar rüşvet verdiğine ilişkin ses kaydı ortaya çıktı.







Gazeteci Cevheri Güven’in ortaya çıkardığı Falyalı’nın muhasebecisi olan Cemil Önal’a ait ses kaydında rüşvet trafiği tüm detaylarıyla anlatılıyor.





Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, Falyalı ailesinden ‘yargıdaki dosyalarını kapattırmak için’ 50 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan AKP Milletvekili Fuat Oktay’a önemli sorular yöneltti.





YERLİ MİLLİ DURUŞUMU HERKES BİLİR

Dün Meclis’te yaptığı savunmasında terörle mücadele ettiğini söyleyen Fuat Oktay, “Benim PKK’yla olan mücadelemi herkes çok iyi bilir. Benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir. Benim yerlilik ve millilikle ilgili bir sorunum yoktur…” ifadelere tepki gösteren Bayraktaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu soruları yöneltti:





“Ya bi git ya! “50 milyon dolara Halil Falyalı’nın dosyasını kapattırdın mı kapattırmadın mı? ‘Kapattırmadım’ dersen ikinci soru: “Halil Falyalı’nın dosyası kapattırıldı mı kapattırılmadı mı?” Ne eveleyip geveliyorsun kardeşim.





Üçüncü soru: Başkan Yardımcılığını yaptığın ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve izinsiz halka arz suçu işleyerek on binlerce gurbetçi Müslüman’ı dolandırdığı için hapis yatan YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar da yakalandıktan sonra: “Benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir. Benim yerlilik ve millilikle ilgili bir sorunum yoktur” dedi mi? Demedi mi?.. Dediyse, repliği sen mi yazmıştın?.

