Samanyolu Haber /Gündem / Komşuda alarm: Artış var, maske takın /28 Aralık 2023 21:15

Komşuda alarm: Artış var, maske takın

Yunanistan'da son haftalarda Covid-19 ve grip vakalarında ani artış yaşanması nedeniyle, kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maska takılması tavsiye edildi.

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Yunanistan'da Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyinin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Kovid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi.

Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Kovid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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