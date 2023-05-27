Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomist Acemoğlu’ndan korkutan senaryo! 1990’lara geri dönüyoruz /27 Mayıs 2023 22:58

Ekonomist Acemoğlu’ndan korkutan senaryo! 1990’lara geri dönüyoruz

Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye'nin Arjantin'e benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, 2001 kriziyle benzerlik gösteren bir sürece işaret etti.

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Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının arasında karmaşık politikalar, azalan döviz ve altın rezervleri gibi faktörlerin olduğunu söyledi. Acemoğlu, ülkenin mevcut durumunun tüm zamanların en zarar verici krizlerinden birinin oluşum aşamasına benzeyebileceğini ifade etti. Özellikle 2001 yılındaki yıkıcı devalüasyon deneyimiyle karşılaştırarak, Türkiye'nin 1990'lara geri döndüğünü ve Arjantin benzeri bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Acemoğlu, özellikle Kur Korumalı Mevduat hesaplarının hükümetin maliyetini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca artan döviz talebi nedeniyle farklı kur seviyelerinin yaygın olarak sunulduğuna dikkat çekti. Bu durumda, Kur Korumalı TL hesaplarının güvenilirliği konusunda sorular ortaya çıktığını vurguladı.

Reuters'a yaptığı açıklamada, Acemoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ne zaman düzeleceğini veya nasıl gelişeceğini öngörmek için zorluklar olduğunu ifade etti. Ancak JPMorgan tarafından yapılan bir analize göre, seçimin ikinci turu sonrasında alışılmış para politikasına geri dönülmemesi durumunda dolar/TL kurunun 30 seviyesine kadar yükselebileceği bir senaryo öngörüldü.


Ekonomik durumun yanı sıra, Acemoğlu aynı zamanda bankacılık sektöründe birleşme ve satın almaların parlak bir dönemini yaşadığını belirtti. Ancak, bu işlemlerin ucuz varlıklar olarak değil, daha çok değerli mücevherler gibi görüldüğünü ifade etti. Acemoğlu, ayrıca, Türkiye'deki mevcut liderin yeniden seçildiği bir senaryoda karşılaşabileceği zorluklar hakkında sorulan bir soruya da "Kolay bir çıkış yolu görmüyorum" şeklinde yanıt verdi.
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