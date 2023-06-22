Ekonomist Timothy Ash'ten faiz yorumu: 'Çifte hayal kırıklığı'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.







18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Politika faizini yüzde 15'e çıkardı.





Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yaptı.





Ama ekonomistler faiz artışını yeterli bulmazken, döviz kurları faiz artışına rağmen yükseldi.





Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash, faiz artış miktarını ‘hayal kırıklığı’ olarak değerlendirdi.





Ash, Twitter paylaşımı şu şekilde:





‘PİYASALARI İKNA ETMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL’

MB faizi sadece yüzde 15’e yükselterek hayal kırıklığı yarattı. Enflasyon yüzde 40’ken, bu artış (piyasaları) ikna etmek için yeterli değil. Erkan daha fazla artış geleceği konusunda istediğini söyleyebilir ama (Naci) Ağbal deneyiminden sonra piyasa buna inanmayacaktır.





Merkez Bankası’nın eski başkanı Naci Ağbal, faizleri artırarak para politikası konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ters düşmüş ve kendisi gece kararnamesiyle görevden alınmıştı. Yerineyse eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.





‘ÇİFTE HAYAL KIRIKLIĞI’

Kavcığlu’nu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) başında tutmak ve yetersiz faiz artışı yapmak çifte hayal kırıklığıdır.





Eski ekonomi politikasının mimarlarından Kavcıoğlu, ‘piyasaların sevdiği’ isim Hafize Gaye Erkan’ın MB başkanlığına atanmasından sonra BDDK’nın başına getirilmişti. Bu atama “Erdoğan bir şekilde faiz politikasını kontrol edecek” yorumlara neden olmuştu.





Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yüklü yatırım taahhütleriyle gelmeli.





PİYASALAR ARTIŞI BEĞENMEDİ

Faizdeki artış miktarı piyasaları hayal kırıklığına uğrattı. Erkan, elindeki ilk fırsatta gereğinden az artış yaptı.



