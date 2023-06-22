CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: 'Başkaldırıyorum'

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.







Haberin ardından Twitter hesabından bir kelimelik açıklama yapan Özcan, "Başkaldırıyorum" mesajını yayınladı.







DİKKAT ÇEKEN MESAJ



Tanju Özcan, bugün Twitter hesabından CHP'nin 81 il başkanının ortak açıklamasına tepki göstermiş ve "Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK” ifadelerini kullanmıştı.







Özcan şu mesajı yazmıştı:





"Canan Kaftancıoğlu’nun 55’i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum.





‘Çevir kazı yanmasın’ gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; “Suç birazda bizim” anlamına gelecek sözler söyletilmiş.





Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK”





Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."





10 GÜN ÖNCE CHP'YE DÖNMÜŞTÜ

Geçen yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10 gün önce CHP'ye dönmüştü.







Özcan, geçen yıl belediye meclisindeki bir oylama sırasında el kaldıran belediye meclis üyesi Hacer Çınar’a “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti.





Bunun üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar gereği kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Özcan hakkında yine oybirliğiyle bir yıl geçici çıkarma cezası verilmişti.





KILIÇDAROĞLU’NA TAVSİYEDE BULUNMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım” sözlerine Tanju Özcan “Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.





