Samanyolu Haber /Dünya / Kaybolan denizaltıyı ararken Titanik’in yanında bir enkaz bulundu /22 Haziran 2023 19:45

Kaybolan denizaltıyı ararken Titanik’in yanında bir enkaz bulundu

Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir "enkaz" bulundu.

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Geçen hafta pazar günü OceanGate Expeditions isimli şirkete ait Titan isimli araçta şirketin CEO'su Stockton Rush'ın yanı sıra İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız denizci ve kaşif PH Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman yer almıştı.

12.500 feetlik derinliğe inmek için yola çıkan araçla bağlantı kısa bir süre sonra koparken, yetkililer perşembe günü TSİ 14.08'de araç içerisindeki oksijenin biteceğini duyurmuştu.

ENKAZ BULUNDU

Umutların mucizeye dönüştüğü saatlerdeyse arama kurtarma ekiplerinden yeni bir haber geldi.

Titanik’in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir “enkaz” bulundu.
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