Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a Meriç'ten 145 kişi daha geçti /22 Haziran 2023 19:53

Yunanistan'a Meriç'ten 145 kişi daha geçti

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç Nehri üzerinden 145 kişinin daha ülkeye geçiş yaptığını, çoğunun Iraklı olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapan 145 sığınmacının güvenliğe alındığını açıkladı. Yunan Sınır Muhafazası, Meriç'in Yunanistan tarafında kalan bölümünde bir adacıkta bulunan sığınmacılar arasında reşit olmayan çok sayıda kişinin de bulunduğunu bildirdi.

Sınır Muhafaza sözcüsü, sığınmacıların durumunun iyi olduğunu, çoğunun Irak'tan geldiğini kaydetti.

Yunanistan dün de Mora Yarımadasının güneyindeki bir sığınmacı teknesinden 63 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Geçen hafta Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan aşırı yüklü bir balıkçı teknesinin batması sonucu ülke tarihindeki en büyük tekne facialarından biri yaşanmış, 82 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 104 kişi kurtarılabilmişti. Teknede toplam 400 ila 750 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2023 yılında şimdiye kadar 5 bin 415'i deniz ve bin 545'i kara yoluyla olmak üzere toplam 6 bin 960 kişi Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yaptı. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. BM verilerine göre Türkiye'den Yunanistan'a geçişler 2015 yılında 861 bin 630 kişiyle rekor seviyeye ulaşmış, bu sayı 2022'de 18 bin 780 olarak kaydedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan'a Meriç'ten 145 kişi daha geçti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:35:14