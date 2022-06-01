Ekonomistler korkuttu! İşte Mayıs ayı enflasyon beklentisi

Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında mart ayına göre yüzde 7,25 artış göstermişti. Diğer taraftan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi





"ENFLASYON YILLIK 77.72'YE YÜKSELECEK"

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.





TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.