Samanyolu Haber /Gündem / Biden onay verdi: ABD, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderiyor /01 Haziran 2022 10:49

Biden onay verdi: ABD, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD'nin Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin, uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdiğini açıkladı.

700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Öte yandan söz konusu füze sistemlerinin Kiev yönetiminin beklentilerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Washington'un silah yardımında, MLRS olarak da bilinen, çok namlulu Himars adlı füze sisteminin yer alacağı kaydedildi.

Hem Rusya hem Ukrayna halihazırda çok namlulu füze sistemlerini kullanıyor ancak Himars, bu sistemlerden menzil ve isabet yönünden daha üstün.

BİDEN: BU FÜZELER UKRAYNA İÇİNDEKİ HEDEFLER İÇİN, RUS TOPRAKLARINA ATEŞLENECEK FÜZE GÖNDERMEYECEĞİZ

New York Times gazetesinde bir makale kaleme alan ABD Başkanı Biden, gelişmiş füzelerin "Ukraynalıların Ukrayna'daki kilit hedeflere daha isabetli saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacağını" belirtti. Biden, Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemlerini ise Ukrayna'ya göndermeyeceklerinin altını çizdi.

Gönderilecek olan M142 Himars sistemi, 1970'lerde ABD ve müttefiklerinin geliştirdiği M270 MLRS modelinin geliştirilmiş ve daha hafif versiyonu.
Bir ABD'li yetkilinin basına verdiği bilgiye göre, gönderilecek füze sistemi yaklaşık 80 kilometrelik menzile sahip.

Himars füze sistemi, az sayıda personel yardımıyla ve başka araçların desteği olmaksızın hızla kullanıma hazır hale gelebiliyor.

ABD ordusu, Avrupa'daki birliklerinde halihazırda Himars sistemleri bulunduruyor.

RUSYA’NIN LOJİSTİK DESTEĞİNE KARŞI KULLANILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ukrayna'ya gönderilecek füze sisteminin kaç adet olduğu henüz açıklanmadı.

Füze sisteminin Rusya'ya ait tedarik depolarını hedef alabileceği ve Rusya'nın lojistik desteğinin kesilmesine yardımcı olabileceği aktarılıyor.

ABD, Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı 24 Şubat'tan bu yana, Kiev yönetimine yapacağı askeri yardımda oldukça dikkatli davranarak Moskova'nın "provoke edilmemesi" yöntemini tercih ediyor.

ABD'nin Ukrayna'ya, 300 kilometre menzilli ATACMS füze sistemleri vermemesinin nedeni de, Rus kentlerinin hedef alınmasına imkan verilmemesi olarak açıklanmıştı.
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ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

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