Biden onay verdi: ABD, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri göndermeye onay verdiğini açıkladı.





700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.





Öte yandan söz konusu füze sistemlerinin Kiev yönetiminin beklentilerini karşılayacak nitelikte olup olmadığı henüz bilinmiyor.





BBC Türkçe’nin haberine göre Washington'un silah yardımında, MLRS olarak da bilinen, çok namlulu Himars adlı füze sisteminin yer alacağı kaydedildi.





Hem Rusya hem Ukrayna halihazırda çok namlulu füze sistemlerini kullanıyor ancak Himars, bu sistemlerden menzil ve isabet yönünden daha üstün.





BİDEN: BU FÜZELER UKRAYNA İÇİNDEKİ HEDEFLER İÇİN, RUS TOPRAKLARINA ATEŞLENECEK FÜZE GÖNDERMEYECEĞİZ





New York Times gazetesinde bir makale kaleme alan ABD Başkanı Biden, gelişmiş füzelerin "Ukraynalıların Ukrayna'daki kilit hedeflere daha isabetli saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacağını" belirtti. Biden, Rus topraklarına ateşlenebilecek füze sistemlerini ise Ukrayna'ya göndermeyeceklerinin altını çizdi.



