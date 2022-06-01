Berlin Havalimanı ücreti pahalı geldi





‘ÖZEL İNDİRİM OLMAZ’ Ancak Berlin Havalimanı işletmesi sözcüsü, Berlin’deki fiyatlandırmanın Almanya geneliyle kıyaslandığında orta seviyede olduğunu belirtti. Sektör uzmanlarına göre ise Berlin, Münih ve Frankfurt havalimanlarından sonra fiyatlandırmada üçüncü sırada yer alıyor. Ryanair, 2021 yılında Frankfurt Havalimanı’ndaki tüm seferlerinden vazgeçerek uçuşlarını durdurmuştu. Benzer şekilde Ryanair’in Berlin’den de uçmayabileceği belirtiliyor. Her iki havayolu şirketinin talebine hayır diyen BER Havalimanı, şirketlere özel indirimin söz konusu olmayacağını duyurdu. AB’den de 1.7 milyar euroluk destek alan BER Havalimanı’nın, sözleşme gereği böyle bir indirim yapamayacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde havalimanı ücreti konusunda indirim talep eden Easyjet, sonuç alamayınca Berlin’deki uçuş sayısını azaltma kararı aldı. Easyjet, sonbahardan itibaren BER Havalimanı’ndaki 18 uçağını 11’e indireceğini duyurdu. Yaklaşık 275 personelin ya işini kaybedeceği ya da başka yerlerde görevlendirileceği belirtildi. Easyjet, uçuşlarını başka havalimanlarına kaydıracak. Easyjet’den sonra rakibi Ryanair de benzer bir şekilde indirim talep etti. Ryanair, rekabette geri kalmamak ve Berlin’deki havacılık sektörünün küçük bir kent seviyesine düşmemesi için havalimanı ücretinin düşürülmesi gerektiğini açıkladı. Berlin’deki hükümetin ve havalimanı işletmesinin bu konuda harekete geçmesini isteyen Ryanair, sonbaharı beklemeden 13 olan uçak sayısını 9’a düşürdü. Gerekçe olarak da havalimanı ücretinin yüzde 50 oranında artırılmasını gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, BER Havalimanı’ndaki ücretin Ryanair’in diğer şehirlerdeki havalimanı ücretinden yaklaşık iki kat fazla olduğu belirtildi.