Singapur’un Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, bireysel yatırımcılara kripto para almamalarını tavsiye ettiğini söyledi. Dün Asya Tech X Singapur'da (ATXSG) konuşan Keat, “Özellikle bireysel yatırımcılar kripto para birimlerinden uzak durmalı, bunu yeterince vurgulayamayız” dedi.

Keat, profesyonel olmayan yatırımcıların kriptodan uzak durması gerektiğini, Luna ve Terra'nın neredeyse ortadan kaybolması sonucunda büyük miktarda para kaybeden bireyleri hatırlatarak vurguladı. Ancak Keat, kripto para birimini “oldukça riskli” olarak nitelendirirken, dijital dolarların finansı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu da kabul etti. Başbakan Yardımcısı, potansiyelin kilidini açmanın, riskleri ele alırken inovasyon için mevcut kuralların uyarlanmasını gerektirdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, “Blockchain ile çalışmaya ve güven oluşturmaya hevesliyiz” dedi.





Singapur, Nisan ayında, dış pazarlara hizmet verenler de dahil olmak üzere dijital varlıkların daha yüksek düzenleyici incelemesine izin veren Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu 2022'yi kabul etmişti.





Ayrıca ATXSG'de ABD Ticaret Sekreteri Gina Raimondo ve Singapur İletişim ve Bilgi Bakanı Josephine Teo; veri korumasından siber güvenlik ve ötesine kadar 13 ülke arasında birlikte çalışabilir standartlar ve ticaret kuralları üzerinde çalışan yeni bir blok olan Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesini (IPEF) geliştirmek için çalışmalarını tartıştı. Raimondo, anlaşmanın temellerinden biri olarak adlandırdığı tedarik zinciri sorunlarına değindi. IPEF Müttefikleri arasındaki veri paylaşımı, tedarik zincirlerinin işbirliğine dayalı bir eşlemesi yoluyla ticaret darboğazlarını önlemeyi umuyor. Raimondo, Michigan'daki salgın sırasında otomatik tesis kapanmasının bir nedeni olarak Malezya'daki yarı iletken ambalaj tesisleri ile zayıf ABD iletişimini gösterdi.





Raimondo, “Daha iyi haritalama ve veri analizi ve paylaşımımız olsaydı bu durum yaşanmazdı” dedi.