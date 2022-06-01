Uzun süredir gündemdeydi! Süleyman Soylu kendi şirketinden istifa etti

Uzun süredir gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Engin Sigorta adlı aile şirketinden istifa ettiği ortaya çıktı. Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Soylu'nun hisselerini devrettiğini ve müdürlük görevinden ayrıldığını yazdı.





SOYLU, HİSSELERİNİ DEVRETTİ

Bugünkü köşe yazısında Toker, "Soylu, 13 Mayıs 2022 tarihli genel kurulda alınan karar ile 650 bin TL sermaye karşılığı 650 adet hissesini ‘hukuki ve mali yükümlülükleriyle’ Engin Levent Soylu'ya; 455 bin TL sermaye karşılığı 455 adet hissesini ise yine hukuki ve mali yükümlülükleriyle Fatma Nur Eslem Soylu'ya devretmiş" bilgisini aktardı.





MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN AYRILDI

Toker, "Ticaret Sicil gazetesinin 26 Mayıs 2022 tarihli nüshasında yayımlanan söz konusu kararda; hisse devirleriyle birlikte, Soylu'nun şirketteki müdürlük görevinin de sona erdiği kayda geçmiş" ifadelerini kullandu.