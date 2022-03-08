Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 'ayçiçek yağı' hamlesi /08 Mart 2022 20:01

Ekrem İmamoğlu'ndan 'ayçiçek yağı' hamlesi

Türkiye'de bir süredir yaşanan ayçiçek yağı tedariği sorunu Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla birlikte daha da derinleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bu konuda bir açıklam geldiği belirtildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ham yağ yüklü gemilerin Türkiye’ye gelememesi ve yurt içinde bir iki aylık stok kalmasının meydana getirdiği endişe yağ fiyatlarını vurdu.

Ayçiçek yağına zam üstüne zam gelince, marketlerde ayçiçek yağı kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilere tohum desteği vereceğini açıkladı.

"ÜRETİCİLERİ DESTEKLİYORUZ"

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçilen bugünlerde, üreticileri destekliyoruz. İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz."
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