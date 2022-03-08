ABD'den Rusya'ya ağır ekonomik darbe

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.







Biden’ın konuşmasından satır başları:





-Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyondayız. Onlar hemen bu adımı atamasalar bile, Rusya enerjisinin üzerinde çalışmalarımız devam edecek.





-Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz.





-Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar.