Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Rusya'ya ağır ekonomik darbe /08 Mart 2022 19:45

ABD'den Rusya'ya ağır ekonomik darbe

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu. Biden, "Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

Biden’ın konuşmasından satır başları:

-Hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklıyoruz. Avrupalı ülkeler bu kaynağa daha bağımlı. Biz aksine net ihracatçı pozisyondayız. Onlar hemen bu adımı atamasalar bile, Rusya enerjisinin üzerinde çalışmalarımız devam edecek.

-Bugün biz amacımız doğrultusunda birlikte olmayı sürdüreceğiz.

-Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar.
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