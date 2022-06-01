Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün: Siyasi yasak mı getirilecek?

KARADENİZ İZLİYOR
İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.
İmamoğlu, mahkemede kendini, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” şeklinde savunmuştu.
Şimdi konu yeniden gündemde ve İmamoğlu bugün yargıç karşısına çıkacak.
Yargı İmamoğlu aleyhine kararını verir, bu karar Yargıtay tarafından da onanırsa hakkında siyasi yasak getirilmiş olacak.