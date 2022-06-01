Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün: Siyasi yasak mı getirilecek? /01 Haziran 2022 08:18

Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün: Siyasi yasak mı getirilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yapmış olduğu konuşmasından dolayı, “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullanmıştı.

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İmamoğlu da Soylu’nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” demişti.

İmamoğlu, mahkemede kendini, “Benim sözüm siyasi olarak seçimi erteletmeye çalışan siyasetçilereydi. YSK üyelerini kastetmedim” şeklinde savunmuştu.

Şimdi konu yeniden gündemde ve İmamoğlu bugün yargıç karşısına çıkacak.

Yargı İmamoğlu aleyhine kararını verir, bu karar Yargıtay tarafından da onanırsa hakkında siyasi yasak getirilmiş olacak.



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