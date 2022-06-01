Samanyolu Haber /Politika / Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek /01 Haziran 2022 08:14

Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceği açıklandı. Gündemde artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerileri var.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren ‘Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu’nu görüşmek üzere, ‘Ortak Akla Çağrı’ mektubuna karşılık veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, 1 Haziran 2022 Çarşamba Günü MHP Genel Merkezinde yapılacak.

Öte yandan Eskişehir’de ziyaretlerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Cemevi yetkililerinden bilgi alan İnce'ye Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Genel Başkan Yardımcıları Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Genel Başkan Yardımcısı Nurdan Şahin Demirbağ, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İpek Özkal Sayan da eşlik etti.

Muharrem İnce, daha sonra Eskişehir’de esnaf gezisi yaptı, gençlerle selamlaştı, sohbet etti.

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