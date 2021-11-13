Samanyolu Haber /Gündem / Ekvador'daki hapishane çatışmasında 58 kişi öldü, 12 kişi yaralandı /13 Kasım 2021 21:43

Ekvador'daki hapishane çatışmasında 58 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Guayaquil'deki bir hapishanede çıkan şiddetli çatışmalarda en az 58 mahkum öldü.

SHABER3.COM

Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'deki bir hapishanede çıkan çatışmalarda en az 58 mahkum öldü, 12 kişi daha yaralandı. Yetkililer tesiste çıkan arbedede 12 mahkumun daha yaralandığını söyledi.

Eylül ayında aynı hapishanede rakip çeteler arasında çıkan çatışmada 119 mahkum ölmüştü.

Ekvador'un uyuşturucu çetelerine bağlı binlerce mahkûmun sık sık isyana dönüşen şiddetli çatışmalarına tanık olan hapishanelerinde bu yıl yaklaşık 300 mahkûm öldürüldü.

Ekvador'daki hapishanelerde yaklaşık 8 bin 500'ü Litoral'de olmak üzere 40 bin mahkum var. Hapishane hizmetlerinin verilerine göre, tesisler ulusal düzeyde kapasitesinin yüzde 155 katı ve Litoral tesisinde kapasitesinin yüzde 162 oranında dolu.

Geçen ay, ülkenin cezaevi idaresi başkanı, aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla 2 bin kadar mahkumun affedileceğini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekvador'daki hapishane çatışmasında 58 kişi öldü,... Sonraki Haber >>

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:13