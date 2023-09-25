Samanyolu Haber /Dünya / El Paso pes etmek üzere /25 Eylül 2023 07:36

El Paso pes etmek üzere

ABD’nin Meksika’yla sınırın yer alan El Paso kentinin belediye başkanı sığınmacı akını nedeniyle kentin kırılma noktasında olduğunu söyledi.

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Demokrat Belediye Başkanı Oscar Leeser, günde 2000’den fazla sığınmacının Meksika sınırından geldiğini, bunun barınak kapasitesini aştığını, kaynakları zorladığını kaydetti ve şehrin kırılma noktasında olduğunu vurguladı.

Leeser, kentin kaynağının çok olduğunu ama şimdi kırılma noktasına gelindiğini kaydetti.

Sığınmacıların çoğunluğu Venezuelalı ve tehlikeli rotalardan geçerek ABD sınırına geliyorlar. Sığınmacılar özellikle San Diego ve El Paso kentlerine akın ediyor.

Sığınmacı akını son aylarda oldukça yükselmiş durumda ve bu da seçimler yaklaşırken bu konuda Başkan Biden’a yönelik eleştirileri arttırıyor.

Lesser kentte yeni bir barınağın açılacağını belirtti ve 5 otobüsün bazı sığınmacıları New York, Chicago ve Denver kentlerine götüreceğini kaydetti.

Sığınmacıları otobüslerle Demokratlar’ın yönetimindeki kentlere göndermek Cumhuriyetçiler’in uyguladığı bir taktik ama El Paso’nun Demokrat belediye başkanı sığınmacıların kendi tercihleri nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtiyor.

Leeser Başkan Biden’ın bu konuda iyi bir ortak olduğunu ama Amerika’nın göçmenlik sisteminin kırıldığını vurguladı.

6 hafta öncesine kadar El Paso’ya gelen sığınmacı sayısı günde ortalama 350-400 civarındaydı, şimdilerde ise bu rakam 2 bin ya da daha fazla.

El Paso’ya gelen sığınmacıların üçte ikisi bekar erkek. Yüzde 32’sini ise aileler den oluşturuyor. Yüzde 2’si ise tek başına gelen çocuklar.
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