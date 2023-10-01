Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrikten sonra doğalgaza da zam /01 Ekim 2023 00:51

Elektrikten sonra doğalgaza da zam

1 Ekim itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre BOTAŞ’ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTIRILDI

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

“UKRAYNA’DAN SONRA AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK DOĞALGAZ FİYATI ÜLKEMİZDE”

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

ELEKTRİĞE DE ZAM GELDİ

1 Ekim'den itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.
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