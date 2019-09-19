Samanyolu Haber /Sağlık / Elektronik sigara paniği /19 Eylül 2019 23:34

Elektronik sigara paniği

Amerika Birleşik Devletleri, 38 eyalet ve bir bölgede elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının 530'u bulduğunu duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) "gizemli akciğer hastalığı"ndan ölenlerin sayısının da 7'ye yükseldiği belirtildi.

Vakaların üçte ikisini, 18 ila 34 yaşındakilerin oluşturduğu, büyük bölümünün erkek olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor.

İLK VAKALARA NİSANDA RASTLANDI

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen 'gizemli akciğer hastalığı'nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.
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