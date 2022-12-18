Samanyolu Haber /Gündem / Eleştiri yağmuruna tutulan YSK Başkanı 'İmamoğlu açıklamasına" açıklama yaptı /18 Aralık 2022 15:09

Eleştiri yağmuruna tutulan YSK Başkanı 'İmamoğlu açıklamasına" açıklama yaptı

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ve olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdi: Somut bir kişiyi kastetmedim.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Siyasi yasak da getirilen İmamoğlu hakkındaki karar, temyiz sürecinde onaylanırsa kesinleşecek. 

Habertürk yazarı Kübra Par, cezanın kesinleşmesinin İmamoğlu'nun adaylığını ya da seçilirse cumhurbaşkanlığını etkileyip etkilemeyeceğini YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya sordu ve aldığı yanıtı dün köşesinden aktardı. 

Muharrem Akkaya “Yaşanacak süreçlere bağlı Kübra Hanım. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez" ifadesini kullandı. 

Bu açıklamadan sonra YSK'nın tarafsızlığı yine tartışma konusu oldu. Sosyal medyada çok sayıda kişi Muharrem Akkaya'ya 'tarafını belli ettiği' gerekçesiyle tepki gösterirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “YSK Başkanı siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkarsın” dedi.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen de “Bu dava bir gün YSK Başkanı’nın önüne gelebilir. O nedenle yargı sürecini etkileyecek şekilde yanıt vermesi yanlıştır” ifadesini kullandı.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI
Muharrem Akkaya eleştiriler üzerine Kübra Par'a yeni bir açıklama yaptı. Kübra Par "YSK Başkanı Akkaya'ya haksızlık etmeyin" başlıklı yazısında aldığı yanıtı şöyle aktardı: 

“Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım. Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim."
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