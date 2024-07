Elini kolunu sallayarak cezaevine girdi, koğuştaki mahkumu vurup geri çıktı

'CEZAEVİNE DIŞARIDAN GİRİP, İÇERİDE ADAM VURMAK DA ADALET TARİHİNE GEÇTİ...'





Elazığ Açık Cezaevi'ne dışarıdan tel örgüleri keserek giren Musa Orhan, yüzünü maskeyle kapatıp koğuşlara girdi. Orhan, burada kalan 20 yaşındaki Murat Bulut'u tabancayla vurdu. Ardından tel örgü dışında kendisini bekleyen arkadaşlarıyla birlikte cezaevi bölgesinden kaçtı.Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, her birinin ayrı suç kaydı olan 5 kişi saat 00.20 civarında bir minibüsle cezaevinin yakınına geldi.Bakanlığın bir yetkilisinin verdiği bilgileri paylaşan Öztürk, “Olay şu: Gece yarısı, cezaevi önüne, olay günü seferi olmayan şehir içi minibüs hattında çalışan bir minibüsle 15 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Musa Orhan, iki suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Muhammed Ali Çelik, öyle böyle değil tam 63 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Murat Ünalan, 41 suç kaydı olan 23 yaşındaki Eren Can Yabancı, 4 suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Fethi Çınar geliyor. Gelen kişilerden birisi tel örgüyü kesiyor, cezaevi bahçesine giriyor. Oradan B-5 koğuşa girmeyi başarıyor. Az sonra B-5 koğuşta silah sesleri yükseliyor. 30 ayrı suç kaydı bulunan açık cezaevindeki mahkumlardan 20 yaşındaki Murat Bulut kanlar içinde kalıyor" diyerek olayı anlattı.Olay sonrası soruşturma başlatıldığını ifade eden Öztürk, "Olayla ilgili olarak Fethi Çınar, Muhammet Ali Çelik, Murat Ünalan yakalandı ve gözaltına alındı. Firari şüphelilerden Eren Can Yabancı ile cezaevine girip adam vuran Musa Orhan 6 Temmuz 2024 tarihinde ele geçirildi. Eren Can Yabancı’nın üzerinde tabanca ve şarjöre basılı halde 10 adet fişek bulundu. Musa Orhan, 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi’nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Şimdi Musa cezaevinde, Murat Bulut ise hastanede. Cezaevine dışarıdan girip, içeride adam vurmak da adalet tarihine geçti..." dedi.